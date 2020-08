Banda ultralarga: firmati decreti attuativi per 600 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Gian Paolo Manzella aggiunge: "Un punto cruciale della strategia italiana è avvicinare al digitale e per questo abbiamo concentrato i voucher su famiglie, scuole e imprese. Il passo di oggi - che va a chi ha più bisogno di connessione - è anche il risultato di una collaborazione nuova tra Ministeri e amministrazioni centrali, Regioni e Commissione europea. Sono convinto che se manteniamo questo spirito di collaborazione, se assumiamo ogni giorno che stiamo lavorando tutti insieme ad un progetto strategico, raggiungeremo risultati sempre più rapidi su questo dossier centrale per il futuro italiano". (com)