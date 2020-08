© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata denunciata dai carabinieri della stazione di Bologna San Ruffilo una 42enne che dovrà rispondere dell'accusa di diffamazione a mezzo stampa. La donna avrebbe condiviso su Facebook insulti di vario genere contro i carabinieri in servizio in Emilia Romagna. L'inchiesta è partita dopo una telefonata che la donna avrebbe fatto ai carabinieri in cui insultava i militari in servizio in quella stazione. (Ren)