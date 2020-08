Egitto: cooperazione Usa dona 250 ventilatori a unità di terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno donato all’Egitto 250 ventilatori per le unità di terapia intensiva. Lo ha annunciato l’ambasciata degli Stati Uniti al Cairo, sottolineando che i ventilatori sono stati forniti tramite l’Agenzia internazionale allo sviluppo statunitense (UsAid). I ventilatori miglioreranno la strumentazione delle università e degli ospedali per proseguire a fornire cure efficienti. UsAid, il ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica e il dicastero della Salute e della popolazione hanno identificato 24 ospedali in dodici governatorati che necessitano di ventilatori e di personale per curare tempestivamente i pazienti affetti da Covid-19. Nel quadro della donazione, gli Stati Uniti stanno finanziando la manutenzione delle strutture e la formazione di operatori specializzati. (Cae)