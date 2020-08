Siria: Stato islamico rivendica operazioni nell’est del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato 358 operazioni effettuate nel governatorato di Deir ez-Zor, nell’est della Siria, fra il primo settembre 2019 e il 21 luglio di quest’anno, fra cui un attacco con razzi di tipo Katiusha contro una base statunitense nel campo petrolifero Al Omar. Secondo l’emittente curda irachena “Rudaw”, l’organizzazione terroristica ha rivendicato le operazioni in un video di 13 minuti, pubblicato ieri. Le operazioni riferite dall’Is riguarderebbero, fra l’altro, anche 138 attacchi con esplosivi e 106 omicidi. Nel video compaiono anche presunti membri dell’Is nell’atto di incendiare veicoli appartenenti a esponenti arabi delle Forze democratiche siriane (Fds). Le rivendicazioni giungono dopo che le regioni orientali e nord-orientali della Siria sono state scosse negli ultimi giorni da scontri fra le popolazioni arabe locali e le Fds, sostenute dalle truppe statunitensi, che le principali tribù dell’area accusano dell’omicidio di alcuni notabili locali. Le Fds hanno qualificato le uccisioni come atti terroristici e hanno accusato l’Is di averle commesse. Gli episodi di violenza hanno provocato feriti e vittime sia fra i civili sia fra i membri delle Fds. (Res)