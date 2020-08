Speciale difesa: Mediterraneo orientale, Turchia, nave Oruc Reis pronta per avvio esplorazioni energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da ricerca sismica turca Oruc Reis, partita dal porto di Antalya, sulle coste meridionali della Turchia, ha raggiunto l’area dove svolgerà le sue esplorazioni energetiche. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia e delle Risorse naturali di Ankara, Fatih Donmez, sul suo profilo Twitter. Oruc Reis, accompagnata da due navi ausiliarie, effettuerà trivellazioni esplorative fino al 23 agosto. Il ministro Donmez ha annunciato che le attività di esplorazione nel Mediterraneo e nel Mar Nero proseguiranno “senza sosta” per “l’indipendenza energetica” della Turchia. Ankara ha emesso un nuovo avviso ai naviganti, Navtex, per annunciare che la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis sarà dal 10 al 23 a largo dell'isola di Castelrosso (Kastellorizo). Al contempo la Turchia ha avviato un'esercitazione navale nell'area a sud est delle isole di Castelrosso e Rodi, come annunciato lo scorso 6 agosto da Ankara. Secondo l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", è in corso in Grecia una riunione dei vertici dello Stato maggiore della Difesa per valutare la situazione riguardo gli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale e le Forze armate della Grecia sarebbero in stato di allerta. (Tua)