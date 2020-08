Speciale difesa: Mediterraneo orientale, premier greco Mitsotakis in contatto con vertici Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ankara ha emesso un nuovo avviso ai naviganti, Navtex, per annunciare che la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis sarà dal 10 al 23 agosto a largo dell'isola di Castelrosso (Kastellorizo). Al contempo la Turchia ha avviato un'esercitazione navale nell'area a sud est delle isole di Castelrosso e Rodi, come annunciato lo scorso 6 agosto da Ankara. Secondo l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", è in corso in Grecia una riunione dei vertici dello Stato maggiore della Difesa per valutare la situazione riguardo gli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale e le Forze armate della Grecia sarebbero in stato di allerta. (Gra)