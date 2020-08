Roma: tentano di derubare turista e aggrediscono agenti Polfer, denunciate tre 20enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della sottosezione di polizia ferroviaria di Roma Tiburtina hanno denunciato per tentato furto tre straniere ventenni che hanno cercato di rubare un portafogli ad un turista francese appena giunto nella Capitale. Per una di loro, che durante gli accertamenti svolti dal personale di Polizia ha insultato e colpito con pugni un agente, è scattata anche la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (Rer)