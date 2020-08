Mediterraneo orientale: Grecia diffonde Navtex contro attività turche nella piattaforma continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha diffuso un Navtex in risposta a quello della Turchia, invitando tutte le imbarcazioni nell'area di Castelrosso (Kastellorizo) a non rispettare l'avviso precedentemente diffuso da Ankara. L'avviso ai naviganti pubblicato dalla Grecia denuncia che "una stazione non autorizzata" ha diffuso un messaggio relativo "ad attività non autorizzate e illegali" in un'area che si sovrappone alla piattaforma continentale greca. "A tutti i marinai viene chiesto di non rispettare il Navtex" turco, si legge nel messaggio diffuso dalle autorità della Grecia. Il ministero degli Esteri ellenico, tramite un comunicato, ha evidenziato che il nuovo Navtex "illegale" della Turchia per esplorazioni energetiche "nella piattaforma continentale greca", insieme alla mobilitazione delle unità navali della Marina militare turca nell'Egeo, "rappresenta una nuova grave escalation" che può portare instabilità nel Mediterraneo orientale. "La Grecia non accetterà alcun ricatto. Difenderà la sua sovranità e i suoi diritti sovrani", afferma il ministero degli Esteri ellenico. (segue) (Gra)