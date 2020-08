Mediterraneo orientale: Grecia diffonde Navtex contro attività turche nella piattaforma continentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ultime mobilitazioni navali nel Mediterraneo orientale sono estremamente preoccupanti", ha dichiarato ieri l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Jospeh Borrell, commentando le operazioni navali nell'Egeo da parte di Ankara. "Non contribuiranno a trovare alcuna soluzione", ha osservato Borrell indicando che le azioni turche "al contrario porteranno ad un maggiore antagonismo e mancanza di fiducia" tra i paesi della regione. "I confini marittimi devono essere definiti attraverso il dialogo ed i negoziati", ha dichiarato il capo della diplomazia dell'Ue. Secondo Borrell, Bruxelles è impegnata nel Mediterraneo orientale "la cui sicurezza è di vitale interesse" per l'Ue. "Queste azioni non servono gli interessi né dell'Ue né della Turchia", ha affermato Borrell invitando Ankara a lavorare insieme per la sicurezza del Mediterraneo. (segue) (Gra)