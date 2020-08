Mediterraneo orientale: Grecia diffonde Navtex contro attività turche nella piattaforma continentale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha reagito all'accordo sui confini marittimi siglato in settimana tra Grecia ed Egitto, che secondo Atene annulla definitivamente il memorandum in materia siglato tra Ankara e Tripoli, annunciando che la Turchia è pronta a riprendere le sue attività esplorative nel Mediterraneo orientale. Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’accordo sui confini marittimi tra la Grecia e l'Egitto è "inutile" e insignificante per la Zona economica esclusiva nel Mediterraneo orientale. "L'accordo tra Grecia ed Egitto non ha alcun valore", ha detto Erdogan. "Non c'è bisogno di discutere con coloro che non hanno diritti, specialmente per quanto riguarda le giurisdizioni marittime", ha aggiunto Erdogan. (segue) (Gra)