Corea del Sud: il presidente Moon sostituisce alcuni dei funzionari del suo ufficio (2)

- Il capo del personale del presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, Noh Young-min, e tutti e cinque i segretari della sua squadra hanno offerto le loro dimissioni al capo dello Stato venerdì 7 agosto, assumendo su di loro la responsabilità per le recenti controversie legate all’attività dell’amministrazione presidenziale. Lo ha annunciato tramite una nota l’ufficio di Presidenza sudcoreano (Cheong Wa Dae). Secondo una fonte altolocata della presidenza sudcoreana, citata dal quotidiano “Korea Herald”, i sei funzionari “hanno offerto le loro dimissioni assumendosi la responsabilità per le recenti situazioni”; il funzionari si riferirebbe, secondo il quotidiano, alle critiche e al calo dei consensi subiti da Moon per a scarsa efficacia delle misure tese a contenere la bolla dei prezzi immobiliari a Seul. Più in generale, le dimissioni di massa – le prime dall’elezione di Moon nel 2017, anche se la sua amministrazione ha effettuato da allora una lunga serie di rimpasti – sarebbero legate al deludente tasso di consensi goduto dal presidente, che pure aveva vinto con un ampio margine le elezioni parlamentari dello scorso aprile. Nelle scorse settimane la presidenza sudcoreana era stata oggetto di accuse di ipocrisia per aver lanciato strali contro gli acquisti speculativi di abitazioni nell’area di Seul, nonostante numerosi funzionari dell’amministrazione, incluso Noh, siano proprietari di più di un immobile nella capitale. (segue) (Git)