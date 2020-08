I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte: "Sì a rete unica nazionale. 5G? Aperti a tutto ma gli Usa sono un nostro tradizionale alleato" - "Non voglio fare un mio partito". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza”. Il premier in merito alla tenuta dell'esecutivo ha spiegato: "Il programma che che ci siamo dati non può essere liquidato in pochi mesi. L'orizzonte - ha continuato il capo del governo - è quello di fine legislatura. Il mestiere del premier è molto faticoso, ve lo assicuro. Il mio orizzonte è quello di fine legislatura, abbiamo l'opportunità di rendere l'Italia più moderna, digitalizzata, verde e questo è il mio unico obiettivo temporale". Tanti i temi toccati da Conte nel corso dell'intervista. La richiesta di attivazione del Sure è stato "un bel dono per il mio compleanno" ha detto Conte che sul 5G ha aggiunto "siamo aperti a tutto, ma non a dire scegliamo la Cina o gli Stati Uniti". "Gli Usa sono un nostro tradizionale alleato, c'è una sinergia incredibile, lavoriamo in una economia di mercato. Faremo in modo che chiunque sia chiamato a dare un contributo lo faccia sulla base delle nostre esigenze di sicurezza e protezione nazionale. Procediamo spediti e sereni", abbiamo un sistema di sicurezza sul piano cibernetico tra i più sofisticati". In merito alle elezioni Usa, in caso di vittoria di Joe Biden su Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali americane, per il presidente del Consiglio "non cambierebbe nulla per l'Italia nei rapporti con gli Stati uniti. I rapporti, chiunque vinca - ha continuato il premier -, sono così solidi che non ci sarebbe alcuna conseguenza". Il capo del governo ha anche parlato di rete unica, convinto che questa sia necessaria. "Ne abbiamo parlato con Tim, con gli altri operatori, vogliamo coinvolgerli in questo progetto e vogliamo realizzarlo nel giro di qualche anno. Dobbiamo portare la banda ultra larga in tutto il Paese. Non possiamo attendere, siamo determinati, abbiamo le idee chiare - ha spiegato ancora Conte -, auspico che le trattative in corso si traducano entro la fine di questo mese nella definizione molto chiara di questo percorso". Per quanto concerne il ponte sullo Stretto di Messina "dobbiamo pensare ad un miracolo dell'ingegneria. Dovrà essere una struttura eco-sostenibile, leggera, compatibile con i territori, con la tutela dell'ambiente, se del caso anche sottomarina. Ci stiamo pensando, tutte le opzioni sono aperte" ha chiarito.Decreto Agosto: Catalfo a "Il Corriere della Sera", nessun rischio da blocco licenziamenti - Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, in un colloquio con il "Corriere della Sera", si dice soddisfatta della soluzione trovata con il decreto legge Agosto sul blocco dei licenziamenti tra metà novembre e fine dicembre, e sottolinea che non vi è il rischio vero che le aziende si trasferiscano all'estero. "I problemi del Covid ci sono ovunque. L'Italia e' fatta di piccole e piccolissime imprese, che difficilmente si spostano all'estero e che invece vanno aiutate a lavorare bene qui", dichiara. Rispondendo ai timori di Confindustria, secondo cui il blocco dei licenziamenti rischia poi di pietrificare l'economia, Catalfo aggiunge: "È un'opinione che rispetto ma che non mi trova d'accordo. La cassa è un aiuto non solo per i lavoratori ma anche per le imprese, che possono tenere i dipendenti senza sostenerne il costo. In più abbiamo aiutato le aziende con i contributi a fondo perduto, il taglio dell'Irap, il pagamento dei debiti pregressi della Pa, il potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi e il Fondo nuove competenze, solo per fare degli esempi". Alla domanda se il governo potrebbe intervenire con nuova cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, il ministro risponde: "Faremo quello di cui ci sarà bisogno. Al momento gli strumenti ci sono e ci consentono di arrivare fino alla fine dell'anno".Inps: Fico a "Repubblica", parlamentari si scusino, con richiesta bonus hanno offeso il Paese - "I cinque deputati che hanno richiesto e preso il bonus Covid facciano un passo avanti. Si scusino. Rinuncino". Così presidente della Camera Roberto Fico, in un colloquio con "La Repubblica", lancia un appello alla coscienza dei parlamentari, sottolineando che valuterà tutte le opzioni per arrivare alla massima trasparenza. "Ci sono dei problemi legati alla privacy. Ma se la verità non verrà fuori vedremo tutto un altro film", aggiunge. Commentando la norma che ha consentito agli eletti di ricevere il bonus, Fico spiega: "La norma aveva l'obiettivo di essere immediatamente applicabile e quindi prevedeva un regime molto esteso, ma credo che la responsabilità sia di etica individuale e di etica politica. E credo, lo ripeto, che sia davvero un pessimo segnale". "Se il legislatore vuole può cambiare quella legge", aggiunge poi la terza carica dello Stato.Scuola: Azzolina, nessun dietrofront su data riaperture scuole dell’infanzia - "Alcuni giornali stamattina parlano di un mio 'dietrofront' sulla data di riapertura delle scuole dell’infanzia. Non è così. Le parole vanno usate bene. Qui non c’è alcun dietrofront. C’è, semmai, scarsa conoscenza delle norme da parte di qualcuno". Lo precisa la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su Facebook, dove riepilogo i fatti. "La Regione Lombardia si è opposta nei giorni scorsi alla richiesta degli assessori comunali di anticipare la riapertura delle scuole dell’infanzia al 7 settembre affermando, in buona sostanza, che era 'colpa dell’Ordinanza dell’Azzolina'. Un inutile scaricabarile e un falso. La mia ordinanza prevede il rientro il 14 settembre per tutti, per evitare troppe difformità sul territorio e coordinare al meglio i lavori per la ripresa di settembre. Data proposta in Conferenza Stato-Regioni", scrive Azzolina. "Ma alle Regioni resta comunque - lo prevede la legge - la possibilità di anticipare (o posticipare) la data della riapertura se ci sono particolari esigenze territoriali. Qualche Regione lo ha già fatto. Insomma, la richiesta dei Comuni lombardi poteva essere accettata. Se sono pronti a ripartire, in sicurezza, possono farlo. Nell’interesse delle famiglie e degli studenti - aggiunge la ministra -. Io stessa nei giorni scorsi ho visitato una scuola della Lombardia che aveva già deciso di anticipare l’inizio delle lezioni al 07 settembre. I dirigenti scolastici evidentemente conoscono bene la normativa. Per tutti l’invito è: meno polemiche, più collaborazione. Così si fa solo perdere tempo a chi è impegnato per la ripresa e, cosa ancor più grave, si confondono le famiglie", conclude il post.Privacy: Garante, attenzione per proliferazione app contact tracing - Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione al fenomeno del proliferare di applicativi di contact tracing da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati, e anche in considerazione del perdurare dello stato d’emergenza disposto dal Governo, chiarisce che "l’emergenza Covid-19 non rappresenta automaticamente, e di per sé, una base giuridica sufficiente volta a incidere su diritti e libertà costituzionalmente protette, legittimando trattamenti di dati particolarmente invasivi, quali appunto quelli atti a consentire il tracciamento dei contatti da parte di qualsiasi titolare pubblico o privato". In una nota l'Autorità "precisa che gli unici trattamenti di dati personali che, allo stato, possano vantare un’adeguata base giuridica, sono esclusivamente quelli che trovano il proprio fondamento in una norma di legge nazionale. Ogni altro trattamento finalizzato al contact tracing risulta pertanto privo di un’adeguata fonte giuridica legittimante e, pertanto, effettuato in violazione della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali". (Rin)