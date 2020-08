I fatti del giorno – Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Pechino annuncia sanzioni contro senatori Cruz e Rubio - Il governo cinese applicherà da oggi, 10 agosto, sanzioni contro alcuni funzionari degli Stati Uniti, inclusi i senatori Ted Cruz e Marco Rubio, in risposta a quelle imposte venerdì scorso da Washington contro undici funzionari di Hong Kong e di Pechino con l'accusa di aver limitato le libertà politiche. Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri della Cina. Pechino aveva già annunciato il mese scorso sanzioni contro Cruz, Rubio ed altri funzionari statunitensi, dopo che Washington aveva penalizzato alti funzionari cinesi per il trattamento dei musulmani uiguri nella sua regione dello Xinjiang. (segue) (Res)