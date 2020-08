Sardegna: centrosinistra e M5s all'attacco, "riforma sanitaria da bocciare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centrosinistra (Pd, Leu, Progressisti) e Movimento cinque stelle uniti contro la riforma sanitaria che approda oggi in Consiglio regionale e che, fra i punti salienti, ripristina le otto vecchia Asl. "Una legge che manca di un'ampia condivisione – ha sottolineato il capogruppo Pd, Gianfranco Ganau –, la legge interviene sulla governance ma non sulle criticità. L'azienda di Tutela della salute, inoltre, non sarà smantellata ma manterrà la centrale acquisti e la gestione di tutto il personale sanitario degli enti del Servizio Sanitario della Sardegna". Le critiche del partito Democratico si concentrano anche sulla reclutamento dei dirigenti la cui normativa, a detta del "dem" potrebbe essere impugnata: "Il reclutamento dei dirigenti – ha spiegato il capogruppo del Pd – avverrà mediante un elenco regionale degli idonei contravvenendo alle norme a livello statale con cui si definisce l'elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale e da cui attingere obbligatoriamente". (segue) (Rin)