Sardegna: centrosinistra e M5s all'attacco, "riforma sanitaria da bocciare" (2)

- Critico anche il Movimento 5 Stelle che per bocca della consigliera regionale Desiré Manca, sottolinea come la riforma risponda all'obiettivo di "assegnare nuove poltrone, 48 in tutto: si tratta di un ritorno al passato remoto e alla fine chi continuerà a dirigere tutto sarà l'Ares". Riforma da bocciare anche per il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus per il quale la priorità è quella della migliore gestione possibile dei rischi di un ritorno della pandemia da Covid-19: "In questo momento – ha affermato Agus – sarebbe stato bene concentrarci sulle criticità di gestione della pandemia riscontrate nella prima fase. La maggioranza è divisa per tutto ciò che riguarda questa riforma". Di "pseudo-riforma" parla invece Daniele Cocco, presidente del gruppo Leu in Consiglio Regionale: "Faremo di tutto per migliorarla con i nostri emendamenti". (Rin)