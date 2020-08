Indonesia: erutta vulcano Sinabung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Monte Sinabung, uno dei numerosi vulcano dell’Arcipelago Indonesiano, è eruttato oggi, 10 agosto, proiettando ceneri e altro materiale piroclastico ad un’altitudine di 5mila metri. I nuclei abitati in prossimità del vulcano, che sorge sull’isola di Sumatra, erano già stati evacuati. L’eruzione non ha causato vittime o feriti, secondo i resoconti giunti sinora dal Centro per la vulcanologia e la mitigazione dei rischi geologici dell’Indonesia. Negli ultimi anni le autorità hanno evacuato oltre 30mila persone dai dintorni del vulcano, che è uno dei due dell’Indonesia attualmente in attività. Il Sinabung era rimasto dormiente per secoli prima di ridestarsi nel 2010, con una eruzione esplosiva che ha ucciso due persone. 16 persone hanno perso la vita a causa di una seconda eruzione nel 2014, e altre sette in una terza eruzione nel 2016. (Fim)