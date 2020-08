Venezuela: coronavirus, Maduro rinnova per altri 30 giorni lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha prolungato per altri 30 giorni lo stato di emergenza disposto per contrastare la diffusione del novo coronavirus nel paese. "Facendo uso delle facoltà costituzionali di cui dispongo come capo dello Stato, come presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, prorogo lo stato di allarme, come dispone la Costituzione, per altri 30 giorni", ha detto Maduro nel corso di un intervento trasmesso in diretta internet sul proprio profilo twitter. Il capo dello stato ha ricordato che la decisione consente di adottare "un insieme di misure, di decisioni, di azioni veramente necessarie" per fronteggiare l'emergenza. (segue) (Brb)