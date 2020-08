Scuola: Gallone (FI), mancano Aule, partenza nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo anno scolastico è “alle porte e si preannuncia una ripartenza nel caos totale”. Lo dichiara Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. “Ancora mancano certezze a tutti i livelli – sottolinea -. Il ministro Azzolina è probabilmente troppo concentrata sullo scorrimento delle graduatorie dei dirigenti scolastici, di suo diretto interesse, per prestare orecchio al grido d'allarme che arriva dai presidi, proprio quella stessa categoria di cui lei dovrebbe far parte. Mancano ben 20 mila aule e 400 mila alunni saranno costretti a studiare in spazi alternativi”. (segue) (com)