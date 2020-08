Cinema: Rutelli (Anica), solo gratitudine per Franca Valeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Franca Valeri ha terminato la sua vita. Si è spenta dolcemente, a 100 anni appena compiuti. L'abbiamo celebrata per questo compleanno e, pochi mesi fa, con il pemio David per la sua carriera. Vorrei esprimere solo gratitudine: per la sua amicizia, e per la ricchezza e l'originalità delle sue creazioni. Sua figlia Stefania ha condiviso, quando stamattina le ho detto di questo sentimento: 'La sua canzone preferita era 'je ne regrette rien'. Nulla da rimpiangere, molto da celebrare, per un secolo di vita in cui Franca, scrivendo in prima persona quello che interpretava sulla scena, ha rovesciato i modelli della soggezione della donna. E, come abbiamo ricordato col suo amato Urbano Barberini, sempre sotto il governo dell'ironia". Lo ha affermato in una nota il presidente dell'Anica Francesco Rutelli. (Ren)