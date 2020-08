Trasporti: Trenitalia (Gruppo Fs) nel mercato Av in Spagna con 23 nuovi Frecciarossi 1000 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi Frecciarossa 1000, progettati e costruiti per velocità commerciale massima di 360 chilometri orari, avranno le stesse caratteristiche tecniche e prestazionali dei convogli che già circolano, da giugno 2015, sui binari italiani. I treni sono conformi a tutte le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (Sti) a livello internazionale. Inoltre, il Frecciarossa 1000 è il primo treno alta velocità ad aver ottenuto la certificazione di impatto ambientale (Epd) ed è costruito con materiali riciclabili e riutilizzabili per quasi il 100%, oltre ad avere ridotti consumi idrici ed elettrici. L'ingresso nel mercato spagnolo rientra fra i progetti di internazionalizzazione del Gruppo Fs Italiane che negli ultimi anni ha posizionato le principali società operative ai primi posti per livelli qualitativi ed efficienza anche all'estero e soprattutto in Europa. Fermo l'impegno prioritario sul mercato nazionale e al servizio dei pendolari, anche con i nuovi treni Pop e Rock già in esercizio in alcune regioni, per Trenitalia il nuovo mercato dell'alta velocità ferroviaria si estende all'Europa a seguito della liberalizzazione. Trenitalia è presente con società controllate in Regno Unito con Trenitalia c2c e Avanti West Coast che gestisce i servizi da Londra a Glasgow/Edimburgo; in Germania con Netinera; in Francia con Thello e in Grecia con TrainOSE. (Com)