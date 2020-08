Bielorussia: ministro Esteri polacco, repressione brutale contro proteste non fa ben sperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica degli eventi della notte scorsa in Bielorussia esige una riflessione seria, ma la brutale repressione contro i manifestanti bielorussi e le prime decisioni post-elettorali delle autorità locali non offrono basi per pensieri ottimisti. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Polonia, Jacek Czaputowicz, intervistato dall'agenzia di stampa "Pap". "Sono in contatto con i miei omologhi degli altri Paesi membri dell'Ue. Ho proposto all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza la convocazione urgente di un incontro sul tema, anche in forma di videoconferenza. L'Ue deve parlare a una sola voce e in modo forte, per dire che non c'è posto in Europa per un dialogo con i cittadini a base di proiettili di gomma e cannoni d'acqua", ha detto Czaputowicz. "L'Ue è interessata a sviluppare ulteriormente la collaborazione con la Bielorussia, anche nell'ambito del Partenariato orientale. La società bielorussa è sempre più attiva e mobile. Negli ultimi anni l'Ue ha distribuito circa 800 mila visti annui, di cui oltre la metà rilasciati dai consolati polacchi", ha aggiunto il ministro. (segue) (Vap)