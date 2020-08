Bielorussia: ministro Esteri polacco, repressione brutale contro proteste non fa ben sperare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Czaputowicz non risponde alla domanda se ritenga la candidata Svetlana Tikhanovskaya capace di creare una vera opposizione a Lukashenko, ma dichiara comunque che la società bielorussa ha "vinto", perché ha mostrato "di essere pronta all'azione, capace di organizzarsi e di capire perfettamente i principi della democrazia". Essa ha mostrato "la propria forza e determinazione". Sulla regolarità delle elezioni presidenziali, il ministro degli Esteri polacco afferma che "le autorità bielorusse non hanno permesso che l'intero procedimento elettorale avvenisse secondo le normali regole di trasparenza. Non sono stati invitati osservatori internazionali, è stato impedito a rappresentanti dell'opposizione di vigilare sulle commissioni elettorali ed è stato reso difficile il lavoro dei giornalisti, inclusi quelli stranieri". (Vap)