Aprilia: incendio Loas, fiamme sotto controllo ma non domate, indagano carabinieri

- L'incendio alla Loas di Aprilia è sotto controllo ma non domato. Sul posto sono ancora all'opera tre squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Latina oltre a personale che utilizza mezzi meccanici per smassare i cumuli in fiamme. Non risultano persone ferite. Intanto i carabinieri del reparto di Aprilia, tra i primi ad arrivare ieri sera sul luogo dell'incendio, hanno iniziato ad indagare. Troppo presto per parlare di cause dell'incendio; le tracce di eventuali o possibili inneschi, secondo quanto apprende agenzia Nova, saranno cercate a incendio domato anche con l'ausilio di analisi chimiche del materiale combusto. (Rer)