Lombardia: Coldiretti, al via la vendemmia, prevista + 10 per cento della raccolta, qualità ottima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatta l’ora della vendemmia in Lombardia che secondo le previsioni vedrà a livello regionale un aumento medio nei raccolti di circa il 10 per cento rispetto allo scorso anno. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in occasione del distacco dei primi grappoli di uva in Franciacorta. Nei prossimi giorni le operazioni entreranno nel vivo anche in Oltrepò Pavese, mentre gli ultimi a partire saranno i viticoltori della Valtellina verso fine settembre. Tra gli eventi di maltempo che si sono verificati nel corso della stagione – spiega la Coldiretti regionale – si segnalano alcune grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo nella zona del basso Garda bresciano e in Valtellina, dove a fine luglio i chicchi di ghiaccio hanno mitragliato i vigneti in piena maturazione nella fascia che va da Sondrio a Ponte in Valtellina. Nonostante questi episodi – continua la Coldiretti regionale – quest’anno si prevede comunque un aumento nella quantità di uva raccolta rispetto alla scorsa vendemmia e una qualità ottima". "In Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – ci sono più di 20mila ettari a vigneto, oltre 3mila imprese vitivinicole, con una produzione che per circa il 90 per cento è costituita da vini di qualità grazie a 5 docg, 21 doc e 15 igt. Proprio questa tipologia di prodotto in particolare quest’anno ha subito un crollo nelle vendite a causa dell’emergenza coronavirus: a pesare sia la chiusura forzata di alberghi, agriturismi, enoteche, bar e ristoranti, sia il calo delle esportazioni aggravato dalle difficoltà logistiche riscontrate nei mesi scorsi". (segue) (Com)