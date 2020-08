Ponte Stretto: Mulè (FI), c'è già progetto, governo porti avanti opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma: "non c'è che dire, con i tunnel, dalle parti dei 5 stelle hanno un problema genetico. Memori ancora della strampalata cognizione spazio temporale dell'ex ministro Toninelli a proposito del tunnel del Brennero, giunge adesso il premier Giuseppe Conte con la sua idea del tunnel sottomarino per collegare Sicilia e Calabria. È il solito modo, lunare (ammesso che ci sia mai stato davvero l'uomo sulla Luna), dei 5 stelle". Mulè ricorda che "c'è già un progetto per costruire il ponte sullo Stretto. Piuttosto che perder tempo e giocare con la fantasia, il governo atterri e se ha coraggio porti avanti l'opera. Ovviamente non sarà così essendo un governo di incapaci e di improvvisati".(com)