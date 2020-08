Bielorussia: Lukashenko esulta dopo vittoria elettorale, Tikhanovskaya non riconosce risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone sono l’unica priorità della politica nazionale bielorussa. Sono queste le prime parole del presidente Aleksandr Lukashenko dopo che la Commissione elettorale centrale (Cec) ha confermato la sua vittoria alle elezioni svoltesi ieri con l'80,2 per cento dei voti. "Ci dovrebbe essere una sola politica, il popolo", ha detto Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa statale “Belta”. La vittoria di Lukashenko è stata duramente contestata, tanto che ieri sera a Minsk e in altre città bielorusse ci sono state dure proteste durante le quali si sono verificati atti di violenza, arresti e, secondo un gruppo di attivisti dei diritti umani, anche una vittima. Questa notizia, al momento, tuttavia non viene confermata. La candidata dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya ha detto di non riconoscere i risultati ufficiali delle presidenziali annunciati dalla Cec, aggiungendo che le stime dell'opposizione hanno mostrato che lei si sarebbe assicurata tra il 70 e il 90 per cento delle schede in alcuni seggi elettorali. I dati ufficiali, tuttavia, mostrano che la principale sfidnate di Lukashenko avrebbe ottenuto il 9,9 per cento dei voti. (Rum)