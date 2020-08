Eurizon: utile netto consolidato nel primo semestre a 211,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail e istituzionale, ha approvato i risultati al 30 giugno 2020. Il valore del patrimonio gestito arriva a circa 328 miliardi di euro, in crescita del 5 per cento rispetto al I trimestre 2020 e del 4 per cento rispetto al 30 giugno 2019. Lo riferisce un comunicato stampa. Sul fronte dei dati economici da inizio anno l’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) si attesta a 211,7 milioni di euro e il margine da commissioni a 343,5 milioni. Confermati gli elevati livelli di efficienza con un cost/income ratio del 20 per cento. La raccolta netta del secondo trimestre è di 2,4 miliardi, grazie soprattutto al contributo dei fondi aperti, che hanno registrato flussi netti in entrata per 3,2 miliardi. Particolarmente positivo l’apporto dei fondi azionari con 2,2 miliardi, seguiti dai fondi flessibili e da quelli obbligazionari, rispettivamente con 830 milioni e 695 milioni di raccolta. Da inizio anno si riduce il dato negativo sulla raccolta netta complessiva, che si attesta intorno a -1,4 miliardi (da -3,8 miliardi del primo trimestre), mentre i flussi sui fondi aperti passano in territorio positivo per 686 milioni. Prosegue il trend di crescita dell’estero, in particolare dell’area asiatica, dove Penghua Fund Management (partecipata al 49 per cento) registra da inizio anno una raccolta di oltre 10 miliardi di euro e una crescita del 16 per cento del patrimonio che supera i 95 miliardi di euro portando così l’Aum complessivo gestito da Eurizon a 423 miliardi. (segue) (Com)