Eurizon: utile netto consolidato nel primo semestre a 211,7 milioni di euro (2)

- Con una quota del mercato cinese di circa il 3 per cento, Penghua si posiziona tra i primi 10 operatori locali. Il successo in Cina è riconosciuto dalla ricerca “The top 25 foreign firms in China” che evidenza come Eurizon si posizioni 15esima a livello globale e sia l’unica società italiana tra i primi 25 asset manager esteri. Nel mese di giugno è stata potenziata la struttura della controllata di Hong Kong con l’ingresso di un team di elevata professionalità e pluriennale esperienza. Il rafforzamento di Eurizon Capital (HK) Limited è volto ad accelerare ulteriormente l’espansione del business in Asia e sviluppare la realtà locale come centro d’eccellenza negli investimenti sui mercati emergenti asiatici oltre a valorizzare l’expertise sull’azionario cinese. In termini di innovazione di prodotto è stata avviata la commercializzazione di Eurizon Next: la nuova gamma dedicata ai clienti della Divisone Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, composta da 12 fondi comuni di investimento lussemburghesi diversificata per strategie di investimento (flessibili e bilanciati), profili di rischio e team di gestione, un sistema di fondi che si inserisce nel servizio di consulenza personalizzata, competente e trasparente del collocatore, con l’obiettivo di cogliere le opportunità dei mercati. (segue) (Com)