Eurizon: utile netto consolidato nel primo semestre a 211,7 milioni di euro (3)

- Continua, inoltre, l’offerta di nuove soluzioni destinate alla protezione e alla riqualificazione della liquidità e di strumenti con investimento graduale nell’equity. Eurizon conferma il suo impegno negli investimenti a supporto dell’economia reale con nuove iniziative, attualmente in fase di sviluppo, rispondenti alle caratteristiche dei Pir alternativi, che si muovono su due fronti contemporaneamente: la creazione di un fondo di investimento Eltif, che sarà gestito da un team consolidato con approfondite conoscenze sul mercato italiano, e di un Fia chiuso non riservato della controllata Eurizon Capital Real Asset, la nuova Sgr dedicata alla selezione di fondi di private equity, private debt, real estate e infrastrutture che attualmente gestisce quasi 4 miliardi di euro. Sul fronte della corporate governance, nei primi sei mesi dell’anno Eurizon ha preso parte a 95 assemblee degli azionisti di selezionate società con azioni quotate sulla Borsa Italiana (65 per cento) e sui mercati internazionali (35 per cento). Inoltre, nello stesso periodo, la Sgr ha condotto circa 240 engagement con 178 società emittenti, di cui il 20 per cento dedicati a tematiche Esg. Eurizon mantiene la leadership in Italia sugli investimenti Esg, secondo gli ultimi dati di Assogestioni, con un patrimonio di 8,2 miliardi di euro, una gamma d’offerta di 38 prodotti e una quota di mercato del 27 per cento. (Com)