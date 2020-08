Thailandia: attesa oggi nuova manifestazione contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa oggi a Bangkok, in Thailandia, una nuova manifestazione contro il governo del primo ministro Prayuth Chan-ocha, con la richiesta di indire nuove elezioni parlamentari ed attuare le riforme costituzionali richieste. Lo riferisce il "Bangkok Post". Promossa da studenti ed attivisti, la manifestazione di oggi prosegue le proteste che si sono svolte nel fine settimana, quando centinaia di persone hanno manifestato nei campus scolastici ed universitari della capitale thailandese ed in altre città del paese. Sabato scorso, oltre mille persone hanno protestato a Bangkok dopo che l'avvocato per i diritti umani Arnon Nampa e l'attivista studentesca Panupong Jadnok sono stati arrestati e detenuti durante la notte, prima di essere rilasciati su cauzione. (segue) (Fim)