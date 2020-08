Thailandia: attesa oggi nuova manifestazione contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da più di un mese ormai, in questa nuova ondata di proteste i manifestanti chiedono le dimissioni del governo guidato dal primo ministro Prayuth Chan-ocha, nuove elezioni parlamentari, la stesura di una costituzione che sostituisca la Carta scritta dai militari e lo stop ai provvedimenti restrittivi in vigore nel paese. Le forze di sicurezza hanno cercato di mettere fine ai cortei insistendo sul fatto che gli assembramenti dei manifestanti potessero essere causa di una ripresa di contagi del nuovo coronavirus. A metà luglio, circa 2.500 persone avevano sfilato nella capitale, sfidando apertamente - e per la prima volta dall'inizio dell'emergenza pandemica - il divieto agli assembramenti. (segue) (Fim)