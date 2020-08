Ungheria: ministro Esteri esprime condoglianze per incidente bus polacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, ha espresso le proprie condoglianze per l'incidente di un bus polacco occorso ieri mattina nel sud dell'Ungheria. Lo ha fatto in un messaggio via Facebook in cui ha assicurato a Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto del presidente polacco Andrzej Duda, che le autorità ungheresi, dalla polizia al personale sanitario, stanno facendo il massimo. Il governo di Budapest offrirà all'ambasciata polacca ogni assistenza possibile per aiutare i polacchi coinvolti a tornare a casa. Il mezzo, con 2 autisti e 44 passeggeri a bordo, era diretto nel nord dell'Ungheria quando è sbandato lungo l'autostrada M5, all'altezza della cittadina di Kiskunfelegyhaza, e si è ribaltato in un fosso a lato della carreggiata intorno alle 6:30. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite, ha spiegato una portavoce della polizia locale all'agenzia di stampa "Mti". Un passeggero di 35 anni è morto sul colpo, mentre gli altri passeggeri, di cui 34 feriti, sono stati trasportati in ospedale da 2 elicotteri e 14 ambulanze. (Vap)