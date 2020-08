Referendum: Romano (Pd), votare sì per Parlamento più autorevole ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antipolitica si batte solo rilanciando la riforma delle istituzioni, non difendendo lo status quo. Per questo - scrive oggi sul "Foglio" Andrea Romano, deputato del Pd - dobbiamo votare Sí al Referendum sul taglio dei parlamentari: non per le ragioni 'contabili' dei Cinque Stelle, ma perché la democrazia rappresentativa si difende solo riconoscendo il cattivo funzionamento delle assemblee parlamentari così come sono oggi. E dunque battendosi per la riforma dei parlamenti in direzione di una loro maggiore efficienza, efficacia e rappresentatività". Secondo Romano "ogni sforzo per rafforzare le istituzioni democratiche deve muovere dal riconoscimento, il più possibile franco e onesto, del malfunzionamento delle assemblee parlamentari e dal conseguente impegno a renderle più efficaci ed efficienti. Mi sbaglierò - prosegue - ma nelle argomentazioni dei sostenitori del No questo riconoscimento manca del tutto. E la narrazione che si intravede nella loro campagna è quella di una democrazia perfettamente funzionante, insidiata solo dalla perfida retorica del populismo antiparlamentare. Ovviamente quella retorica esiste - ne siamo circondati! - e ovviamente quella retorica ispira le posizioni del Movimento Cinque Stelle, non da oggi e anche nel caso del provvedimento che ha ridotto il numero dei parlamentari. Ma quella, per l'appunto, è la motivazione politica e culturale che ha ispirato le scelte e la campagna del Movimento Cinque Stelle: che non ha caso ha voluto e difeso quel provvedimento solo in termini di riduzione dei costi, con un'argomentazione risibile ma insidiosa". (segue) (Rin)