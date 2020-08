Referendum: Romano (Pd), votare sì per Parlamento più autorevole ed efficace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'esponente Dem "immaginare di fermare o capovolgere la retorica antiparlamentare (anche dei Cinque stelle) opponendole il ritratto irrealistico di una democrazia perfettamente funzionante, e quindi niente affatto bisognosa di essere migliorata e rafforzata, è un'aspirazione forse nobile ma destinata certamente ad essere travolta dalle cose. Serve una riforma che passi anche dalla riduzione del numero dei parlamentari (come la sinistra ha sempre chiesto, fin dagli anni Novanta) così come da una profonda innovazione dei regolamenti delle Camere, da un nuovo rapporto tra i poteri esecutivo e legislativo, dalla parificazione dell'età nell'elettorato attivo e passivo, da una nuova legge elettorale che non soltanto risolva i vuoti di rappresentanza territoriale che sarebbero provocati dal taglio isolato dei parlamentari ma che superi i pesanti limiti del Rosatellum. Da qui - prosegue Romano - il patto politico che il PD ha voluto siglare alla nascita del governo Conte 2 e che ci ha visto sostenere il provvedimento, dopo tre votazioni contrarie e precedenti a quel patto, perché finalmente la riduzione del numero dei parlamentari è stata inserita dentro un più ampio disegno di riforma e rafforzamento delle istituzioni democratiche", conclude. (Rin)