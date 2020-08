Roma: Municipio II, da Raggi su campo nomadi solita approssimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 23 luglio scorso il Comune di Roma ha annunciato per l'11 agosto lo smantellamento del campo nomadi fra la via del Foro Italico e l'Aniene. 19 giorni sono nulla per affrontare e gestire le implicazioni sociali e umanitarie di un'operazione così rilevante". Lo dichiara, in una nota, Carlo Manfredi, capogruppo Pd del Municipio Roma II. "Il Municipio farà la sua parte, come ha sempre fatto e come sta già facendo dopo l'incendio di sabato. Duole però constatare ancora una volta l'approssimazione con cui l'amministrazione Raggi affronta temi e problemi che riguardano la vita delle persone", conclude la nota.(Com)