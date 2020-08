Bulgaria: proteste antigovernative, manifestanti ricollocano tende agli incroci di Sofia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli organizzatori delle proteste, Nikolaj Hadjigenov, ha dichiarato all'emittente "Btv" che i blocchi stradali "torneranno e saranno allestiti in ancora più località" in tutto il territorio nazionale. "Ci aspettiamo che la gente diventi finalmente furiosa. Nel 30mo giorno di protesta la corruzione ha deciso di prendere in mano le cose perché, ovviamente, le sbarriamo il cammino", ha detto venerdì 7 agosto Hadjigenov. Le proteste contro il governo coincidono con lo scontro istituzionale che negli ultimi mesi si è inasprito fra il premier Bojko Borisov, esponente del partito conservatore Gerb, e il capo dello Stato, il socialista Rumen Radev. Nella giornata del 6 agosto il gruppo parlamentare del Partito socialista bulgaro (Bsp) ha annunciato la richiesta di una seduta straordinaria del parlamento per discutere le misure economiche adottate dal governo a seguito della pandemia. (segue) (Bus)