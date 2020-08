Bulgaria: proteste antigovernative, manifestanti ricollocano tende agli incroci di Sofia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Partito socialista bulgaro, Kornelia Ninova, ha precisato che l'intenzione è quella di far approvare ai deputati una mozione che obbliga il Consiglio dei ministri a presentare un aggiornamento del bilancio statale. I socialisti richiedono inoltre un'audizione del primo ministro Borisov e del ministro dell'Interno sugli scontri e le violenze contro giornalisti e manifestanti accaduti in concomitanza con il congresso nazionale del Gerb dello scorso 5 agosto. Ninova ha infine dichiarato che, a seconda dell'aggiornamento di bilancio presentato dal governo, il Partito socialista deciderà se sostenere o meno la manovra. Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha dichiarato nei giorni scorsi che i cittadini bulgari "hanno il diritto di conoscere la reale situazione del paese" e cercare un'alternativa all'attuale stagnazione politica. Per questo motivo, ha spiegato Radev, il Consiglio strategico nazionale sta elaborando un documento in tre fasi che comprende l'analisi dello stato generale del paese, l'individuazione delle cause della situazione attuale ed infine la formulazione di proposte strategiche per il futuro. Il documento viene elaborato mentre proseguono le proteste avviate il 9 luglio contro il governo in carica. (segue) (Bus)