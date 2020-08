Sardegna: Ppr e Piano casa bocciati dal Governo, scontro fra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' scontro fra maggioranza e opposizione in Consiglio Regionale dopo che sabato il governo nazionale ha "bocciato" l'interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale e la proroga del Piano Casa. La Giunta Regionale non intende mollare la presa: "Non faremo un passo indietro, porteremo avanti la nostra battaglia autonomistica, i sardi devono essere artefici del loro futuro", ha commentato l'assessore all'Urbanistica, Quirico Sanna che parla di "vero e proprio attacco politico di un Governo che ha eseguito l'ordine delle opposizioni. Noi siamo convinti della bontà di ciò che abbiamo fatto, ci basiamo su una sentenza della Corte Costituzionale del 2013 e sulle indicazioni dei Mibact e dell'Avvocatura dello Stato che oggi si contraddice con quanto affermato in precedenza. Questa è una battaglia di autonomia e la combatteremo fino all'ultimo". Di diverso avviso la minoranza di centro-sinistra e dei Cinque Stelle che unitamente agli ambientalisti, chiedono il congelamento dei provvedimento urbanistici della Regione in quanto considerato una norma cementificatrice. L'abrogazione viene chiesta dalla consigliera regionale Maria Laura Orrù (Progressisti), componente della Commissione Urbanistica e prima relatrice di opposizione durante la discussione in aula, in attesa del verdetto finale da parte della Corte Costituzionale. (Rin)