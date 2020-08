Bielorussia: la Polonia chiede un vertice straordinario dell'Ue sugli eventi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è responsabile per i suoi vicini e per questo motivo chiede la convocazione di un vertice straordinario dell'Unione europea su quanto sta accadendo in Bielorussia all'indomani delle elezioni presidenziali. E' quanto sottolineato dal primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo Charles Michel ed alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Dopo le elezioni presidenziali in Bielorussia, avvenute il 9 agosto 2020, le autorità hanno usato la forza contro i propri cittadini, che chiedono cambiamenti nel Paese. Dobbiamo essere solidali con i bielorussi nel loro desiderio di libertà da ciò deriva l'iniziativa del capo del governo polacco, affinché il Consiglio europeo si occupi della questione", si legge sul sito della presidenza del consiglio dei ministri di Varsavia. (segue) (Vap)