Bielorussia: la Polonia chiede un vertice straordinario dell'Ue sugli eventi di Minsk (2)

- Il capo dello Stato uscente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha ottenuto l’80,2 per cento dei voti e ha quindi vinto le elezioni presidenziali svoltesi ieri nel paese est europeo. Un’elezione molto contestata, non solo per la presenza di candidati effettivamente sostenuti dall’opposizione come Svetlana Tikhanovskaya, la principale rivale di Lukashenko che si è fermata al 9,9 per cento dei consensi, ma anche per le contestazioni di piazza svoltesi ieri sera sino a notte tarda. Le proteste antigovernative in Bielorussia, infatti, sono durate sino alle 3 di notte ora locale (le 2 in Italia) e sono sfociate in diversi atti di violenza, di cui ancora non si ha un bilancio ufficiale in termini di fermi, arresti e potenziali feriti. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Minsk per contestare l’affermazione elettorale di Lukashenko: i manifestanti hanno provato a prendere il controllo del centro cittadino, erigendo barricate con cassonetti e altri oggetti di fortuna trovati per le strade ma l’intervento dell’esercito è risultato decisivo per sgomberare le strade. La maggior parte dei dimostranti a Minsk è stata quindi dispersa e, per il momento, è tornata la calma nel centro della capitale bielorussa. Il traffico è stato parzialmente ripristinato, anche se al momento sono poche le macchine in transito. (Vap)