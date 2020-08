Cultura: Municipio Roma X, Ostiadamare a gonfie vele con musica d'autore, classica e teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvio della settimana di Ferragosto, proseguono gli appuntamenti all'interno del chiostro di Palazzo del Governatorato. Sabato scorso l'esordio di Ostiadamare, la rassegna organizzata dal Municipio X che vede protagonisti del territorio esibirsi in rappresentazioni musicali, teatrali. In programma anche eventi letterari. "Siamo orgogliogliosissimi - afferma in una nota l'assessora alla Cultura del Municipio Roma X Silvana Denicolò - perché quest'anno sono aumentate le richieste di partecipazione alla manifestazione d'interesse lanciata dalla nostra amministrazione. Ben 13 le proposte giunte a fronte delle 7 dello scorso anno. Quello che inizia stasera è un programma variegato e ricco. Un segnale di crescita per tutto il territorio del quale ringraziamo i proponenti e il Direttore dell'Unità Servizi culturali Carla Scarfagna". Mercoledì 12 agosto alle 21, è previsto l'ensamble vocale VoxArt con musiche del repertorio polifonico. (Com)