Mauritania: presidente Ghazouani nomina nuovo governo

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, ha nominato un nuovo governo dopo che giovedì scorso i membri dell'esecutivo hanno rassegnato le loro dimissioni nel quadro di un presunto scandalo finanziario legato all'ex capo dello Stato Mohamed Ould Abdel Aziz. In una nota rilanciata dai media locali, la presidenza ha annunciato la nuova squadra di governo, riconoscendo che il cambiamento è legato ai risultati del rapporto finanziario. Secondo il Segretario generale alla presidenza, Adama Bocar Soko, escludere i ministri che sono ritenuti in relazione con quei fatti concederà loro "il tempo di cui hanno bisogno per dimostrare la loro innocenza". Il nuovo governo resta sostanzialmente simile al precedente con 18 ex ministri riconfermati. (segue) (Res)