Siria: ministro dei Trasporti, nessun materiale esplosivo nei porti del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei porti della Siria non ci sono depositi abbandonati di materiali esplosivi. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti di Damasco, Ali Hammoud, in un’intervista all’emittente “Syria Tv”. La dichiarazione di Hammoud giunge dopo la drammatica esplosione che ha colpito la scorsa settimana il porto di Beirut, in Libano, provocata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscate e conservate dal 2014 in un magazzino portuale.(Res)