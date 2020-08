Montenegro: comune di Budva, tensioni fra addetti alla sicurezza e funzionari Df (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i manifestanti erano presenti anche alcuni esponenti del Fronte democratico, forza rappresentativa dei serbi in Montenegro a cui Carevic appartiene. Alcuni manifestanti hanno infine bloccato per circa due ore la strada che collega le località di Berane e Bijelo Polje. Lo scorso 17 giugno Carevic, del Fronte democratico (Df), e Radovic, del Montenegro democratico (Dcg), sono stati sottoposti a custodia cautelare e subito dopo rilasciati a seguito del rifiuto di questi ultimi a lasciare entrare nella sede del Comune i funzionari dell'Ispettorato del ministero della Pubblica amministrazione. L'Ispettorato aveva stabilito con un'ordinanza emessa martedì 16 giugno il libero ingresso dei suoi funzionari nei locali del Comune e l'accesso ai documenti che in esso si trovavano. I funzionari sono stati bloccati all'ingresso da Carevic e Radovic, che nel frattempo erano stati rimossi dai rispettivi incarichi dalla nuova maggioranza del Consiglio comunale di Budva, retta dal Partito democratico dei socialisti (Dps), in una riunione tenuta lo scorso 11 giugno. (segue) (Seb)