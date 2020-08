Difesa: la Corea del Sud svilupperà un proprio sistema di difesa contro l’artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud intende sviluppare un proprio sistema di intercettazione di proiettili d’artiglieria sul modello dell’Iron Dome israeliano entro i prossimi cinque anni, per difendere obiettivi chiave a Seul e in altre aree settentrionali del paese nell’eventualità di un conflitto militare con la Corea del Nord. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa sudcoreano, presentando i piani per il quinquennio 2021-2025. Il ministero ha anche annunciato piani per l’acquisizione di una portaerei leggera il prossimo anno, e l’avvio della produzione dell’aereo da combattimento multiruolo Kai KF-X, un velivolo di quarta generazione e mezzo con limitate capacità stealth, concepito per rimpiazzare i modelli più datati in dotazione all’Aeronautica militare sudcoreana. Il piano presentato dalla Difesa ipotizza oltre 300mila miliardi di won di spesa (253 miliardi di dollari) nell’arco dei prossimi cinque anni, con un incremento medio annuo del 6,1 per cento rispetto ai livelli di spesa attuali. Il sistema di difesa balistica concepito dalla Corea del Sud dovrà essere in grado d’intercettare razzi da 240 o 300mm, che costituiscono il nerbo dell’artiglieria a lungo raggio della Corea del Nord, in grado di colpire Seul. (Git)