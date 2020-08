Bielorussia: Lukashenko vince presidenziali con l'80,2 per cento dei voti, nottata di proteste a Minsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Centro per i diritti umani di Viasna (Primavera) sarebbero 120 le persone arrestate ieri sera a Minsk e nelle altre città del paese nel corso delle proteste antigovernative: fra queste persone figurano osservatori del processo elettorale, membri della campagna di Svetlana Tikhanovskaya e giornalisti. Tuttavia Viasna denuncia anche dozzine di feriti e una vittima, che sarebbe una persona investita da un furgone della polizia. Di questo decesso, tuttavia, per ora non si hanno conferme. Secondo il presidente del Comitato investigativo bielorusso, Ivan Noskevich, ci sarebbero diverse decine di agenti di polizia feriti in seguito alle proteste di ieri. Per questo motivo, il Comitato ha aperto un’indagine sulle rivolte di massa e sulla violenza contro le forze di polizia, ha detto Noskevich, secondo cui le persone arrestate rischiano dagli otto ai 15 anni di carcere. A Minsk ci sono stati diversi raduni e, secondo quanto riferito dall’edizione bielorussa dell’agenzia di stampa “Sputnik”, un militare sarebbe rimasto ferito in seguito a degli scontri con i manifestanti. Alcune ambulanze si sarebbero dirette nel centro della capitale bielorussa, proprio nei luoghi in cui la polizia sta cercando di disperdere i manifestanti, procedendo anche a diversi arresti. Il centro cittadino, peraltro, sarebbe rimasto isolato dalla rete internet per diverse ore, sempre stando a quanto riferito da “Sputnik”, un fatto che ha impedito a lungo l’accesso al sito web della Commissione elettorale centrale (Cec). (segue) (Rum)