Energia: Argentina accantona per ora progetto di costruire centrale nucleare con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina deve accantonare i piani per la costruzione congiunta di una centrale nucleare con la Russia a causa delle difficoltà economiche interne, ma è ancora interessata al progetto. Lo ha detto l'ambasciatore argentino in Russia, Ricardo Lagorio, in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. Evgenij Pakermanov, il direttore generale di Rusatom Overseas – una controllata di Rosatom – ha detto nei giorni scorsi che Russia e Argentina stavano valutando l'opzione di costruire congiuntamente centrali nucleari galleggianti e terrestri a bassa potenza. "Abbiamo appena concluso un accordo di grande successo, ma l'Argentina si trova in un momento economico molto critico. Questi progetti non sono stati ancora avviati a causa di varie questioni economiche e finanziarie. Il progetto è ancora oggetto di valutazione e risulta ancora interessante, ma potrebbe essere necessario aspettare ancora un po’", ha detto Lagorio. A dicembre del 2018, Russia e Argentina hanno firmato un documento strategico di partenariato per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare a margine del vertice del G20 a Buenos Aires: l’intesa prevede la costruzione di una centrale nucleare galleggiante e di una centrale nucleare ad alta potenza. (Rum)