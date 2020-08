Sardegna: la riforma sanitaria approda oggi in Consiglio Regionale, presentati 900 emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 900 gli emendamenti al testo della riforma sanitaria che sarà esaminata dal Consiglio regionale della Sardegna nella seduta fissata per questa mattina alle 11. Si tratta di 830 emendamenti dell'opposizione di centrosinistra e di altri settanta della maggioranza, questi ultimi presentati in gran parte da Riformatori e Udc. La riforma, fra le varie cose, ripristinerà le vecchie otto aziende sanitarie (attualmente esiste un'unica azienda per tutto il territorio regionale, l'Ats). Prima della seduta in aula la commissione Sanità li esaminerà nella seduta fissata per questa mattina alle 11.30. Fra i nodi da definire in seno alla maggioranza di centrodestra lo scorporo dell'ospedale Microcitemico e dell'Oncologico dal Brotzu di Cagliari, soluzione caldeggiata dall'Udc che vedrebbe bene le due strutture nell'orbita della Asl numero 8 ma che trova contrari i Riformatori favorevoli allo status quo. Sul fronte dell'opposizione, il Partito democratico è favorevole a far entrare l'ospedale oncologico "Businco" di Cagliari nell'Azienda Ospedaliera Universitaria. (Rin)