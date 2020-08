Libia: forze Gna, pronti per operazione militare su Sirte e Jufra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) si sono dette pronte a lanciare un’operazione militare per conquistare le città di Sirte e Jufra controllate dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Ad affermarlo è il comandante sul campo delle forze del governo di Tripoli, Ibrahim Bait al Mal, che parlando alla stampa ha rivelato che attualmente le milizie affiliate al Gna stanno rispettando il cessate il fuoco, ma che in caso in un ordine da parte delle autorità sono pronte a sferrare l’attacco. La città costiera di Sirte, a circa 370 chilometri a est di Tripoli, e l’area della base aerea di Jufra, a 200 chilometri a sud della costa centrale della Libia, sono divenute la linea del fronte tra le forze del Gna e dell’Esercito nazionale libico (Lna) dopo il ritiro dei militari di Haftar dalla capitale Tripoli. Da mesi le diplomazie internazionali stanno cercando di trovare un accordo tra le due parti in guerra che porti alla smilitarizzazione di Sirte e Jufra, con l’obiettivo di evitare un conflitto difficilmente controllabile, che potrebbe estendersi ben oltre i confini della Libia. Tripoli e Misurata hanno ammassato ingenti forze a ovest di Sirte, mentre l’Lna ha ricevuto armi, sistemi di difesa antiaerea e rifornimenti trasportati con almeno 110 aerei cargo nelle basi sotto il suo controllo. Intanto, il ministero degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che le trattative per un accordo sono in corso durante la visita lampo a Tripoli con l’omologo maltese Evarist Bartolo(Lit)