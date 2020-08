Venezuela: Russia, il Regno Unito ha "sequestrato" un miliardo di dollari in lingotti d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha prelevato un miliardo di dollari in lingotti oro depositato presso la Banca centrale del Venezuela: per la Russia si tratta di un “esproprio” attuato proprio nel momento in cui il paese ha bisogno di fondi per fronteggiare gli effetti della pandemia di Covid-19. Lo ha detto il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, Aleksander Venediktov, in un’intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. L'Alta Corte di Londra ha rifiutato a luglio di concedere al governo venezuelano l'accesso a 30 tonnellate di oro trattenute dalla Banca d'Inghilterra dopo che Juan Guaido, autoproclamatosi presidente del Venezuela e riconosciuto da ampia parte della comunità internazionale, ha presentato una richiesta per rivendicare quest’oro. La Corte ha detto che il Regno Unito "riconosce inequivocabilmente" il leader dell'opposizione come presidente venezuelano, ma per ora non intende concedere l’accesso all’oro, pari a una somma che supera il miliardo di dollari. "Caracas ha urgente bisogno di questi fondi per affrontare le conseguenze della pandemia. Ma l'Alta Corte di Londra ha dichiarato Guaido legittimo capo di stato e respinto le richieste dei venezuelani. È effettivamente un atto di esproprio illegale. Cosa dovremmo fare di questo passo? Le banche diventeranno la fonte che stabilisce la legittimità di un governo? Preferirei che non lo facessero", ha detto Venediktov. (Rum)